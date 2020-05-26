شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الموارد البشرية يكشف موعد عودة الموظفين لمقرات عملهم والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
كشف وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد الراجحي، عن موعد عودة موظفي القطاع العام إلى مقرات عملهم، بعد تخفيف قيود واحترازات كورونا.
وقال الوزير عبر “الإخبارية”: “عودة موظفي القطاع العام ستكون يوم 8 شوال واسئتناف حضورهم لمقرات العمل بشكل تدريجي على أن يكون الحضور بشكل كامل بتاريخ 22 شوال”.
وأشار الوزير إلى تطبيق نظام انصراف مرن لسلامة العاملين للدخول والخروج من وإلى مقرات العمل.
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