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وزير الموارد البشرية يكشف موعد عودة الموظفين لمقرات عملهم

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هيثم سليمان 0 تبليغ

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد الراجحي، عن موعد عودة موظفي القطاع العام إلى مقرات عملهم، بعد تخفيف قيود واحترازات .

وقال الوزير عبر “الإخبارية”: “عودة موظفي القطاع العام ستكون يوم 8 شوال واسئتناف حضورهم لمقرات العمل بشكل تدريجي على أن يكون الحضور بشكل كامل بتاريخ 22 شوال”.

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وأشار الوزير إلى تطبيق نظام انصراف مرن لسلامة العاملين للدخول والخروج من وإلى مقرات العمل.

 

 

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