شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير مهم من «متحدث الصحة» للمواطنين والمقيمين بشأن فيروس كورونا (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حذر المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي المواطنين والمقيمين من استهتار البعض بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح “متحدث الصحة”خلال المؤتمر الصحفي اليومي أن الفيروس ، لا بزال موجودا وأن الجائحة ما زالت مستمرة، لذا لابد الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية التي أوصت بها الوزارة.

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وأضاف “العبد العالي”أن الأوضاع أصبحت أفضل وتوفر لنا التحكم في الفيروس والسيطرة عليه، مع ضرورة تطبيق السلوكيات التي تحمينا منه.

وأشار إلى أنه في المرحلة القادمة ليست المسؤولية أن يحمي الإنسان نفسه فقط، بل أسرته وأحبابه والمجتمع كله، لأن التزامنا جميعًا يعني سلامتنا جميعًا، واستهتار البعض يعني الضرر بالكل.

وتابع: “لو كنا على بعد أمتار كثيرة من الآخرين، وهنالك خطر يقع أمامنا ونتركه دون أن نحذر منه سيكون هناك مجال -لا قدر الله- أن ينتقل منه تفشٍ، ويعود إلينا بطريقة أخرى أو لأحبابنا”.