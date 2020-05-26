شكرا لقرائتكم خبر عن «متحدث الداخلية» يوضح إمكانية أداء صلاة الفجر والعشاء بالمساجد أثناء منع التجول والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية، المقدم طلال الشلهوب، كيفية الذهاب لأداء صلاتي العشاء والفجر في المساجد، في ظل تزامنهما مع وقت منع التجول.

Advertisements

وقال “الشلهوب” في المؤتمر الصحفي المشترك اليومي: إنه نظرا لوقوع بعض الصلوات ضمن وقت منع التجول تمت إتاحة المشي في داخل الأحياء لينطبق مع السماح بأداء الصلوات، ما عدا في مكة المكرمة، والأحياء المعزولة.

يُذكر أن منع التجول سيكون من الساعة 3 مساء حتى 6 صباحا اعتبارا من يوم الخميس المقبل، ثم سيكون من الساعة 8 مساء حتى 6 صباحا اعتبارا من الأحد المقبل حتى 28 شوال.