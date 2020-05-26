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شكرا لقرائتكم خبر عن استئناف جلسات محاكمة نزلاء سجون «الشرقية» عن بُعد (صور) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
شهدت سجون المنطقة الشرقية استئناف جلسات المحاكمة عن بُعد، بالتعاون مع فرع وزارة العدل بالمنطقة، ممثلاً بالمحكمة الجزائية، حيث تسهم هذه الخدمة في تعجيل البت في قضايا النزلاء وتوفير الوقت والجهد.
ووفرت سجون المنطقة، في جميع فروعها، أماكن مخصصة للمحاكمات الجماعية والفردية وسط إجراءات احترازية ووقائية من فيروس كورونا، مع مراعاة كل الحقوق النظامية للنزيل.
وتمكّن عدد من النزلاء من التواصل مع الجهات القضائية عبر دوائر تلفزيونية، لتسهيل إجراءات التقاضي بين القاضي والنزيل.
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