دولتان عربيتان تعلنان استخدام "هيدروكسي كلوروكين" لعلاج كورونا ومصر تتجه لتغييره

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ونقلت وسائل إعلام مصرية، عن مصادر، قولها إن علاج "هيدروكسي كلوروكين"، ما زال يستخدم في مستشفيات العزل كعلاج للمصابين بفيروس كورونا المستجد".

وتابعت أن "التحديثات على بروتوكول العلاج الأخيرة والتي كانت منذ عدة أيام، لم تشمل تغيير هذا الدواء، وبالتالي فإن العلاج يوصف للمصابين بحسب البروتوكول، الذين لا يتعدى عمرهم 45 عاما، ولا يعانون من أمراض القلب".

في هذه الأثناء، أعلن الأردن والجزائر، استمرار استخدام عقار "هيدروكسي كلوروكوين" المضاد للملاريا لعلاج مرضى كورونا،

وأكد المسؤول عن ملف فيروس كورونا في وزارة الصحة الأردنية الدكتور عدنان إسحق، أنه لم يتم لغاية اللحظة بحث إيقاف استخدام عقار "هيدروكسي كلوروكوين" في البلاد، وقال إن الأمر سيتم طرحه على اللجنة المشكلة للبروتوكول العلاجي واتخاذ القرار المناسب بهذا الشأن.

بدوره، أكد عضو اللجنة العلمية لمتابعة انتشار فيروس كورونا في الجزائر، الدكتور بقّاط بركاني، أن بلاده لا تعتزم وقف استخدام دواء "هيدروكسي كلوروكين"، مشيرا إلى أنه "تم علاج آلاف الحالات بهذا الدواء بكثير من النجاح إلى يومنا هذا ولم نسجل أي أعراض غير مرغوب فيها أو أي حالة وفاة مرتبطة باستخدام كلوروكين".