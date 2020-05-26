ولي العهد الكويتي يشيد بعمل الحكومة

وبحسب وكالة "كونا" للأنباء أشاد الصباح بعمل الوزراء "الذين وقفوا جميعا على قدم وساق لا يدخرون جهدا ولا يتوانون عن تأدية واجبهم تجاه وطنهم متكاتفين صفا واحدا ومتعاونين لدرء أي خطر يداهم الكويت سواء أكان صحياً أو مجتمعياً".

كما خص بالتحية من يتصدرون الصفوف الأمامية "مشكلين خط الدفاع الأول ضد جائحة فيروس كورونا المستجد من الأطباء وجميع الطواقم الطبية والكوادر الصحية المختلفة الذين سطروا أبلغ القيم والمعاني في أسمى المهن وركزوا فيها على إنقاذ الحياة البشرية وضربوا بذلك أروع الأمثلة التي يحتذى بها أمام دول العالم أجمع".

جاءت تصريحات نواف الصباح خلال كلمة شكر للمواطنين ألقاها بمناسبة عيد الفطر السعيد والتي أعرب خلالها أيضا عن تقديره لدور المواطنين الكويتيين والمقيمين في تطبيق القانون والالتزام به.