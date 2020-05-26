السودان يعلن إنهاء عمل بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي على أراضيه

ووفقا لوكالة الأنباء السودانية "سونا"، فإن البرهان أكد أنه بحث في اتصال هاتفي مع مساعد وزير الخارجية الأمريكي تبيور تاجي والمبعوث الأمريكي للسودان دونالد بوث مستقبل بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي "اليونميد"، مؤكدا أن المحادثات لم تتطرق إلى تمديد لفترة جديدة وأن انتهاء مهمتها سيكون في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
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وأكد الناطق الرسمي للقوات المسلحة العميد، عامر محمد الحسن، أن البرهان طمأن الجانب الأمريكي على الحكومة الانتقالية، مشيرا إلى أنها تعمل بانسجام وتناغم تام.
كما حث البرهان المسؤولين الأمريكيين على العمل على رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ودعا الولايات المتحدة لدفع ودعم مفاوضات السلام الجارية تحت رعاية جوبا.
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وبعد عشر سنوات تقريبا تم توسيع العقوبات بسبب النزاع بإقليم دارفور السوداني، إلى أن جاء قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإلغائها جزئيا في أكتوبر/تشرين الأول 2017.
ويسعى السودان لرفع كامل للحظر الاقتصادي الأمريكي، وذلك من خلال تجاوز عقبة حذف اسمه من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب.
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