وزير داخلية الكويت يرد على "أزمة" أثارت ضجة واسعة

وقال الصالح، إن "مجلس الوزراء قرر في اجتماع اليوم، توفير الكمامات القماشية في كافة الجمعيات"، وذلك حسب صحيفة "القبس" الكويتية.

ولفت إلى أن "خط الاستيراد للكمامات التي تحتاجها وزارة الصحة مستمر، وسنقوم بتوفيرها بشكل عاجل في كافة مراكز البيع".

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وأعلنت الحكومة الكويتية أن حظر التجوال الكامل لن يستمر بعد نهاية الشهر الجاري، مشيرة إلى أن هناك حلا بديلا سيتم تطبيقه.

وقالت إن وزير الداخلية ونائب رئيس مجلس الوزراء أنس الصالح، أعلن أن مجلس الوزراء قرر عدم تمديد حظر التجول الشامل مع انتهاء موعده بتاريخ 30 مايو/ أيار الحالي، مشيرا إلى أنه سيتم الانتقال إلى حظر التجول الجزئي.

وأعلنت الحكومة الكويتية، تطبيق "الحظر الشامل" اعتبارا من يوم 10 مايو/أيار الحالي، حتى 30 من الشهر نفسه للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث يقتصر العمل في الجهات الحكومية على المرافق الضرورية فقط أو الاستعاضة عنها بالعمل عن بعد ووقف جميع أنشطة القطاع الخاص باستثناء ما تحدده لجنة وزارية مختصة بمتابعة أزمة كورونا أو فرق الطوارئ.