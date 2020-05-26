شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة العراقية": تسجيل 216 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 41 ووفاة 6 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الثلاثاء، تسجيل ٢١٦ إصابة جديدة بفيروس "كورونا المستجد" (كوفيد-19) في العراق، من ببينهم ٧٩ إصابة تم اكتشافها من خلال التحري النشط، دون أن يظهر على المصابين أي أعراض، ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى ٤،٨٤٨ ؛ من بينهم ٢،٨٥٢ شخصًا تعافوا من الفرض وخرجوا من المستشفيات، و169 حالة وفاة.

وأفادت وزارة الصحة والبيئة -في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء /نينا/- أنه تم فحص ٤،٩٢٠ عينة في كافة المختبرات المختصة في العراق اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للعينات المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق قد بلغ ١٩٩،٣٦٧ عينة.

وأضافت الوزارة أن عدد حالات الشفاء اليوم بلغت ٤١ حالة ليصل الاجمالي إلى 2852 حالة، اما عدد الوفيات اليوم فبلغ ٦ حالات ليصل الاجمالي إلى 169 حالة وفاة، بينما بلغ عدد الحاقدين الكلي بالمستشفيات في عموم محافظات العراق 1827 مريضا وعجز الراقدين في العناية المركزة 34 مريضا.