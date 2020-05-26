شكرا لقرائتكم خبر عن جرائم تميم.. تقرير تكشف مخطط تنظيم الحمدين التخريبية فى المنطقة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل تنظيم الحمدين خلال الفترة الحالية محاولاته لبث الفتن لتضليل عقول المشاهدين العرب من خلال بثّ الأكاذيب وتزييف الحقائق ضد الدول العربية ودعم الكتائب الإلكترونية لنشر هذه الأكاذيب بشكل مستمر.

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مواقع قطرية معارضة قالت إن مصادر مطلعة كشفت عن تمويل نظام تميم لحملة إعلامية عَبْر أبواقها الإعلامية الإرهابية وعلى رأسها قناة الجزيرة لتعيد تصدير بعض الوجوه الإجرامية في المشهد المصرى من جديد بعد حالة الإحباط الشديد التي أصابت الجماعات الإرهابية بعد نجاح الدولة في الحرب ضد الإرهاب.

وأضافت المنصات القطرية المعارضة: ما زال ينفذ "تميم بن حمد" مخططه التخريبي في الدول العربية والمنطقة على حساب الشعب القطري وأمواله، حيث يخصص تميم ملايين الدولارات سنويًا من أجل تمويل حملات إعلامية مدفوعة لصحف وقنوات قطرية وأجنبية لشن هجوم حادّ ضد الشعوب العربية والترويج لعناصر إرهابية بعينها حتى يتمكنوا من استقطاب أكبر عدد من الشباب العربي وإدراجهم ضِمن أعضاء تنظيماتهم الإرهابية.