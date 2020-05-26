شكرا لقرائتكم خبر عن شفاء آخر عراقى مصاب بفيروس كورونا فى الأردن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف سفير العراق بالأردن حيدر العذاري اليوم الثلاثاء، عن شفاء آخر مواطن عراقي مصاب بفيروس كورونا فى المملكة.

وقال "العذاري" في تغريدة على حسابه على "تويتر": "الحمد لله تماثل بالشفاء اليوم آخر مصاب بفيروس كورونا من أبناء الجالية العراقية في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة".

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وأضاف، أن "المصاب غادر مستشفى الأمير حمزة، وبذلك يكون عدد المصابين من أبناء الجالية، صفرا".

وتابع: "شكري وامتناني لكادر المستشفى لرعايتهم لجميع المصابين العراقيين، الأمر الذي ساعد على شفائهم".