شكرا لقرائتكم خبر عن شفاء آخر عراقى مصاب بفيروس كورونا فى الأردن والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف سفير العراق بالأردن حيدر العذاري اليوم الثلاثاء، عن شفاء آخر مواطن عراقي مصاب بفيروس كورونا فى المملكة.
وقال "العذاري" في تغريدة على حسابه على "تويتر": "الحمد لله تماثل بالشفاء اليوم آخر مصاب بفيروس كورونا من أبناء الجالية العراقية في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة".
وأضاف، أن "المصاب غادر مستشفى الأمير حمزة، وبذلك يكون عدد المصابين من أبناء الجالية، صفرا".
وتابع: "شكري وامتناني لكادر المستشفى لرعايتهم لجميع المصابين العراقيين، الأمر الذي ساعد على شفائهم".
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