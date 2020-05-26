شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد الإصابات بـ"كورونا" فى الجزائر إلى 8697 حالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن جمال فورار الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس كورونا بالجزائر، اليوم الثلاثاء ارتفاع عدد المصابين بفيروس "كورونا" بالبلاد إلى 8697 حالة إصابة، و617 حالة وفاة.

وقال فورار، في مؤتمره الصحفي اليومي، إنه تم تسجيل 194 حالة إصابة جديدة، و8 وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا، بينما بلغ اجمالي الحالات التي تماثلت حالات للشفاء 4918 حالة.

يذكر أن أغلب الإصابات تتركز في ولاية البليدة التي تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترا غربا، وتم فرض حجر صحي كامل عليها منذ يوم 24 مارس الماضي، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.

وتطبق السلطات الجزائرية حظر التجوال الجزئي من الساعة 1 ظهرا حتى 7 صباحا خلال عيد الفطر المبارك، في كافة الولايات الـ48، مع الحظر الشامل لحركة السيارات على مدار الـ24 ساعة.

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