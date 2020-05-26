شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل محاكمة مسؤولين جزائريين سابقين بتهمة الفساد إلى 2 يونيو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت محكمة ولاية بومرداس الجزائرية (شمال) اليوم الثلاثاء تأجيل محاكمة عبد الغانى هامل المدير العام السابق للأمن الوطنى (الشرطة) ونجله بالإضافة إلى عدد من المسؤولين السابقين فى قضية اتهامهم بالفساد المالى إلى 2 يونيو المقبل.

وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أنه تم تأجيل هذه المحاكمة لرفض هيئة الدفاع عن المتهمين المحاكمة عن بعد وعدم استخراج المتهمين في إطار تدابير الوقاية من فيروس كورونا والتمسك بالحضور الشخصي للمتهمين في قاعة المحاكمة.

ويحاكم في هذه القضية أيضا عدد من المسؤولين السابقين وهم 3 ولاة سابقون لولاية تيبازة وكل من رئيس أمن ولاية تيبازة السابق ومدير الصناعة السابق لنفس الولاية.

ويواجه المتهمون اتهامات بالاستيلاء على أراض زراعية واستغلال النفوذ.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تأجيل محاكمة مسؤولين جزائريين سابقين بتهمة الفساد إلى 2 يونيو المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.