شكرا لقرائتكم خبر عن رغم توقف استخدامه.. دولتان عربيتان تعلنان استمرار استخدام "كلوروكين" لعلاج كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستمر الأردن والجزائر، فى استخدام عقار "هيدروكسى كلوروكوين" المضاد للملاريا لعلاج مرضى كورونا، رغم توصية منظمة الصحة العالمية بوقف استخدامه بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة.

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وكشف المسؤول عن ملف فيروس كورونا في وزارة الصحة الأردنية، الدكتور عدنان إسحق، في تصريحات نقلها موقع روسيا اليوم، عن أنه لم يتم حتى هذه اللحظة بحث إيقاف استخدام عقار "هيدروكسي كلوروكوين" في البلاد، مشيرا إلى أن الأمر سيتم طرحه على اللجنة المشكلة للبروتوكول العلاجي واتخاذ القرار المناسب بهذا الشأن.

فيما أكد عضو اللجنة العلمية لمتابعة انتشار فيروس كورونا في الجزائر، الدكتور بقّاط بركاني، أن بلاده لا تعتزم وقف استخدام دواء "هيدروكسي كلوروكين"، مشيرا إلى أنه تم علاج آلاف الحالات بهذا الدواء بكثير من النجاح إلى يومنا هذا ولم نسجل أي أعراض غير مرغوب فيها أو أي حالة وفاة مرتبطة باستخدام كلوروكين.