شكرا لقرائتكم خبر عن السودان ينفى هبوط طائرة إسرائيلية فى مطار الخرطوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية العميد دكتور ركن عامر محمد الحسن، هبوط طائرة إسرائيلية خاصة فى مطار الخرطوم الدولى صباح اليوم الثلاثاء.

وقال الحسن - في تصريح على حساب القوات المسلحة السودانية الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" - إن الخرطوم لم تُبرم اتفاقا مع إسرائيل على دخول طائراتها الأجواء السودانية.

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