شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن: 7 إصابات جديدة بكورونا و 9 حالات شفاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 7 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ فى المملكة، ليرتفع العدد الإجمالى للإصابات منذ بدء الوباء إلى 718 .

ووفقا لوكالة الأنباء الأردنية، بحسب الموجز الإعلامى الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة توزعت الحالات السبع الجديدة على النحو الآتي: 3 حالات لسائقي شاحنات أردنيين قادمين عبر حدود العمري، و3 حالات لمخالطي سائق شاحنة من منطقة القويسمة بعمّان، وحالة لمخالط أحد المصابين في محافظة جرش.

كما سجلت أيضاً 9 حالات شفاء توزعت كما يلي: 3 حالات في مستشفى الأمير حمزة، و4 في مستشفى الملك المؤسّس عبد الله الجامعي، وحالتان في مستشفى الملكة علياء.

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وأشار الموجز إلى إجراء 2783 فحصاً مخبريّاً لهذا اليوم، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الجائحة وحتى الآن 167892 فحصاً.

كما أشار إلى أنه لم يتمّ اتخاذ أيّ قرار اليوم بفتح قطاعات جديدة أو منشآت من غير المصرّح لها بالعمل، إذ تتمّ حاليّاً دراسة عودة هذه القطاعات تدريجيّاً إلى العمل وفقاً للحالة الوبائيّة، وضوابط تتعلّق بالسلامة العامّة؛ وسيتمّ الإعلان عنها فور اتّخاذها.

ودعت وزارة الصحّة أصحاب العمل والشركات الى حثّ العاملين لديهم على تحميل تطبيق (أمان) كجزء من إجراءات العودة إلى العمل؛ وذلك بهدف الحفاظ على سلامتهم، والحيلولة دون مخالطتهم لمصابين وبالتالي نقل العدوى إلى مواقع العمل، مشيرة إلى أن عدد مستخدمي التطبيق بلغ حتى اليوم 90 ألف مستخدم.