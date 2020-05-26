شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن الجزائرى يوقف 17 مهاجرا غير شرعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوقفت عناصر من الأمن الجزائرى، 17 مهاجرًا غير شرعى بمحافظة الشلف غرب البلاد.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أفادت مصادر أمنية جزائرية اليوم، أنه تم القبض على المهاجرين بشواطئ مدينة تنس شمال محافظة الشلف، وهم يستعدون للمغادرة باتجاه الأراضي الأوروبية، مضيفة أنه تم خلال العملية مصادرة سيارة نقل جماعي، وشاحنة صغيرة، وسيارة سياحة، ومبالغ مالية جزائرية وأجنبية .

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وأشارت المصادر نفسها إلى أن المهاجرين سيقُدَّمون إلى المحاكمة، بتهمة مغادرة البلاد بصورة غير قانونية.

فى سياق أخر، ذكر موقع روسيا اليوم، أن مصالح الدرك والشرطة في الجزائر، تسعى لتطبيق قرار إلزامية ارتداء القناع الواقي، وتحرير غرامات بـ10 آلاف سنتيم، على أن تدفع في مدة لا تتجاوز 10 أيام،ويقع الشخص تحت طائلة السجن في حالة عدم تسديد قيمة المخالفة، وسيتم إحالة الملف على العدالة وفرض غرامة مالية مضاعفة أي 20 ألف دينار، مع حبس لمدة 3 أيام على الأكثر.

وجاء في المرسوم الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، أن ارتداء الكمامات سيكون إجباريا على جميع الأشخاص وفي كل الظروف ابتداء من أول أيام عيد الفطر المبارك في الطرق، الأماكن العمومية، أماكن العمل، وكذا في الفضاءات المفتوحة أو المغلقة التي تستقبل الجمهور، لاسيما المؤسسات والإدارات العمومية، والمرافق العمومية، ومؤسسات تقديم الخدمات، والأماكن التجارية.