حقيقة هبوط أول طائرة إسرائيلية إلى مطار الخرطوم الدولي

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وأكد عبدون: "ليس لدينا أي رحلات طيران مجدولة أو عارضة بمطار الخرطوم الدولي".
ونقلت صحيفة "دنيا الوطن" الفلسطينية، في وقت سابق الثلاثاء، عن وسائل إعلام إسرائيلية (لم تسمها)، أن طائرة إسرائيلية طراز (N84UP) هبطت في العاصمة السودانية الخرطوم.
وفي فبراير/ شباط الماضي، عبرت طائرة إسرائيلية، لأول مرة، فوق الأجواء السودانية، بعد أقل من أسبوعين على لقاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان.
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