عباس يحضر العرض العسكري في موسكو في حال تمت دعوته

وقال السفير الفلسطيني لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، ردا على سؤال حول إمكانية حضور الرئيس الفلسطيني للعرض العسكري في موسكو: "بالطبع، إذا تمت الدعوة مثل يوم 9 مايو/أيار فسيشارك الرئيس".

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وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، موعد إقامة العرض العسكري السنوي بمناسبة الذكرى الـ 75 للنصر في الحرب الوطنية العظمى، في 24 حزيران / يونيو المقبل.

وقال بوتين خلال اجتماع مع وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو: "أوعز البدء بالاستعدادات للعرض العسكري تكريما للذكرى 75 للنصر في الحرب الوطنية العظمى في العاصمة موسكو والمدن الأخرى. العرض في 24 يونيو - اليوم الذي أقيم فيه العرض التاريخي الشهير للمنتصرين عندما سار الجنود في الساحة الحمراء ممن قاتل دفاعا عن موسكو ولينينغراد وحاربوا بالقرب من ستالينغراد وحرروا أوروبا واقتحموا برلين".

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واقترح بوتين تنظيم مسيرة "الفوج الخالد" بعد العرض العسكري يوم 26 تموز/ يوليو المقبل، لصعوبة الالتزام بالمسافة الاجتماعية.

وفي وقت سابق، أعلن بوتين تأجيل التحضيرات للعرض العسكري بمناسبة عيد النصر في الحرب الوطنية العظمى في 9 أيار/ مايو، بسبب جائحة فيروس كورونا.

جدير بالذكر أن روسيا تحتفل يوم 9 أيار/ مايو من كل عام، بعيد النصر على ألمانيا النازية في الحرب الوطنية العظمى، وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد وجه دعوات لقادة العديد من الدول للمشاركة في احتفالات الذكرى الـ75 للنصر في الحرب الوطنية العظمى. وبهذه المناسبة تجري عادة، في العديد من المدن الروسية، عروض عسكرية، أهمها العرض العسكري في الساحة الحمراء في العاصمة موسكو.