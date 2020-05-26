شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الروسى يبحث مع رئيس مجلس النواب الليبى التسوية فى ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، هاتفيا مع رئيس مجلس النواب الليبى عقيلة صالح، التطورات على الساحتين العسكرية والسياسية فى ليبيا.

وتبادل الجانبان - وفقا لبيان صادر عن وزارة الخارجية الروسية، أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية، اليوم /الثلاثاء/ - وجهات النظر حول الأوضاع في ليبيا، وأكدا على أنه لا حل عسكري للأزمة الليبية، وشددا على ضرورة البدء في حوار بناء بمشاركة جميع القوى السياسية الليبية.

وأعرب لافروف، في هذا السياق، عن دعمه للمبادرة التي أعلن عنها صالح في 23 أبريل الماضي، والتي تنطوي على وقف فوري للقتال وتكثيف المفاوضات بين الليبيين من أجل التوصل إلى حلول وسط للمشاكل القائمة وتشكيل سلطات موحدة في البلاد.

كما بحث الجانبان بعض الجوانب الدولية للتسوية الليبية، بما في ذلك آفاق تنفيذ قرارات المؤتمر الدولي حول ليبيا الذي عقد في برلين في 19 يناير، وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي للأمم المتحدة رقم 2510.

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