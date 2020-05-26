سفير فلسطين بروسيا: الرئيس عباس سيحضر العرض العسكرى بموسكو حال دعوته

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح السفير الفلسطينى لدى روسيا، عبد الحفيظ نوفل، بأن الرئيس محمود عباس سيحضر العرض العسكرى بمناسبة عيد النصر بموسكو يوم 24 يونيو القادم فى حال تم تأكيد دعوته لهذه المناسبة.

وقال السفير الفلسطيني - في تصريح لوكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم الثلاثاء، ردا على سؤال حول إمكانية حضور الرئيس الفلسطيني للعرض العسكري في موسكو، إنه "بالطبع، إذا تمت دعوته ، كما حدث يوم 9 مايو، فسيحضر الرئيس محمود عباس العرض العسكري في 24 يونيو القادم".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن في وقت سابق اليوم، إقامة العرض العسكري السنوي بمناسبة الذكرى الـ 75 للانتصار السوفيتي في الحرب العالمية الثانية في 24 يونيو المقبل.

كما أقترح الرئيس الروسي تنظيم مسيرة "الفوج الخالد" بعد العرض العسكري يوم 26 يوليو القادم،؛ لصعوبة الإلتزام بالتباعد الاجتماعي في ظل وباء كورونا.

وكان الرئيس الروسي قد أعلن في شهر أبريل الماضي عن تأجيل العرض العسكري بمناسبة الذكرى 75 للنصر في الحرب العالمية الثانية ، والذي يُقام سنويا في التاسع من شهر مايو بالساحة الحمراء في موسكو، وذلك بسبب تفشي وباء الفيروس التاجي.

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