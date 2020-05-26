شكرا لقرائتكم خبر عن اقتصادية دبى تحدد شروط لدخول كبار السن والأطفال للمراكز التجارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت اقتصادية دبى، أنها أطلقت تفاصيل عملية اعادة الإفتتاح في إمارة دبى لما بعد عيد الفطر، والتي تتضمن عملية استئناف الأنشطة الاقتصادية.

وكشفت بيانات حصلت عليها صحيفة الإمارات اليوم، عن أن اعادة الفتح تتضمن افتتاح تجارة التجزئة والجملة بنسبة 70%، وفتح المطار للمقيمين العائدين من الخارج وركاب الترانزيت والعيادات ومعاهد التدريب ومراكز تعليم الأطفال ومراكز العلاج بنسبة 50%، وافتتاح الأكاديميات والصالات الداخلية والنوادى الرياضية واللياقة البدينى مع منع استخدام الحمامات والمنتجع الصحى والساونا والتدليك، كما تتضمن المرحلة اعادة افتتاح دور السينما والأنشطة الترفيهية بنسبة 50%، مع ضرورة منع التجمعات والفعاليات، واعادة فتح المزادات بنسبة 50%، ومراكز تعهيد الخدمات الحكومية.

وشددت اقتصادية دبى على مراكز التسوق بالسماح لكبار السن 60 عاما فيما فوق والأطفال دون 12 عاما وما دون بالدخول الى المراكز الصحية والعيادات داخل المراكز التجارية بشرط تقديم دليل على الموعد ومرافقتهم لشخص بالغ، وأنه يجب ابلاغ الأمن بهذا الشأن بشكل واضح وعلى موظفى داخل المراكز التسوق ضمان بذل الجهود للتعامل مع مثل هذه الحالات.