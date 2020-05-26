رئيس الوزراء العراقى يشيد بتعاون المخابرات ومكافحة الإرهاب فى مواجهة داعش

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى بجهود جهاز المخابرات ومكافحة الإرهاب فى استهداف عناصر "داعش" الإرهابية بالعراق.

وقال الناطق الإعلامي للقائد العام للقوات المسلحة العميد يحيى رسول عبدالله - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" - إن "رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي يشكر ويثمن جهود جهاز المخابرات الوطني وجهاز مكافحة الإرهاب على تنسيقهم العالي بتبادل المعلومات التي أدت إلى قتل الإرهابي معتز نومان عبد نايف نجم الجبوري المكنى (حجي تيسير) والذي يشغل منصب ما يسمى (والي العراق) ومعاون زعيم تنظيم ‫داعش‬ الإرهابي لشؤون الولايات كافة ومسؤول عن التخطيط والتنسيق للعمليات الإرهابية الخارجية".

وأضاف أن الإرهابي استهدف بضربة جوية من قبل طيران التحالف الدولي، وفق معلومات استخبارية عراقية وبمتابعة الأجهزة الأمنية لهذا الإرهابي لفترة ليست بالقصيرة.

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