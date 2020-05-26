شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل 95 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالعاصمة العراقية بغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد مصدر طبى عراقى، اليوم الثلاثاء، بتسجيل 95 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى جانب الكرخ من العاصمة بغداد.

وقال المصدر - في تصريح لقناة "السومرية نيوز" - إن"دائرة صحة الكرخ في بغداد سجلت 95 إصابة جديدة بفيروس كورونا"، داعيا المواطنين إلى تجنب الخروج والزيارات والتجمعات والتزام وصايا الجهات الصحية.

كانت وزارة الصحة والبيئة العراقية قد أعلنت، أمس، تسجيل 163 إصابة جديدة بفيروس كورونا 91 منها في جانب الكرخ من العاصمة بغداد.

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