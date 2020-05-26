شكرا لقرائتكم خبر عن إلزام صالونات التجميل والحلاقة فى دبى بإجراءات إحترازية.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت اقتصادية دبى، أن صالونات التجميل والحلاقة في دبى ملزمة بتطبيق تدابير احترازية خاصة بهدف مكافحة تفشى وباء كورونا المستجد (كوفيد 19)، خلال عملية اعادة الإفتتاح في إمارة دبى لما بعد عيد الفطر، والتى تتضمن عملية استئناف الأنشطة الاقتصادية.

ووفقا لصحيفة الإمارات اليوم، أوضحت أن الإجراءات تتضمن التالى:

الصالونات النسائية (للشعر والأظافر فقط) وصالونات الحلاقة الرجالية عن طريق المواعيد المسبقة.

• ستعمل جميع الصالونات وأماكن الحلاقة بسعة %50 لجميع الخدمات (باستثناء الحمامات، والساونا، والحمام المغربي/ الحمام أو التدليك)، ولا يُسمح بالخدمة المنزلية.

• سيتم إعادة فتح جميع صالونات الأطفال (خارج مراكز التسوق) بنسبة 50% لجميع الخدمات المسموح بها، ستتبع هذه الصالونات جميع الإجراءات والبروتوكولات الموضوعة سابقا لصالونات الكبار ومحلات الحلاقة مع تدابير إضافية أدناه

• يجب أن تأخذ جميع الصالونات في الإعتبارالتدابير الإضافية التالية أدناه:

صالونات الأطفال (مخصصة للأطفال فقط)

يجب الإلتزام باتباع اجراءات المواعيد ونظام الحجز المسبق.

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على العمال الإلتزام بمسافة التباعد اإلجتماعي (2 متر) في أماكن تقديم خدمات الشعر / الأظافر والخدمات الأخرى ذات الصلة

يجب أن يرتدي العميل قناع للوجه - يمكن إزلة القناع لفترات زمنية قصيرة جدًا خلال إجراءات معينة إذا لزم الأمر(مثل تقليم الشعر خلف الأذنين ، حلاقة اللحية)

يجب أن يرتدي المعالج قناع الوجه أثناء تقديم جميع أنواع الخدمات.

يمكن لشخص بالغ (أقل من 60 عا ًما) الإشراف على ثلاثة أطفال كحد أقصى بحيث يتم السماح لطفل واحد فقط بعمر 1 و 5 سنوات

يجب تطهير الأسطح / الكراسي عد كل عميل بالإضافة الى تحفيز المتعاملين على غسل / تعقيم اليدين قبل وبعد كل استعمال.

إزالة جميع مناطق الإنتظار / الجلوس داخل أو أمام الصالونات النسائية ومحلات الحلاقة الرجالية

فحص درجة حرارة العميل عند الوصول ولا يُسمح للعمال الذين تظهر عليهم الأعراض بالدخول

عقوبات صارمة لمقدمى الخدمات الذين لا يلتزمون بالبروتوكلات الحكومية.