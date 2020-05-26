شكرا لقرائتكم خبر عن غدا .. استئناف الدراسة "عن بعد" فى مدارس الإمارات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التربية والتعليم بدولة الإمارات، استئناف الدراسة " عن بعد" غدا الأربعاء، في كافة المدارس الحكومية والخاصة التى تطبق منهاج الوزارة.
ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أوضحت أن حصص التعلم الذكي المباشر للحلقتين الثانية والثالثة " الصفوف من الخامس إلى الثاني عشر" تنطلق في تمام الساعة التاسعة صباحا فيما يبدأ طلبة الحلقة الأولى "الصفوف من الأول من الرابع" حصصهم الدراسية الساعة الثانية ظهرا.
وكانت وزارة التربية والتعليم، قد أعلنت جداول الحصص الدراسية المقررة لما بعد شهر رمضان المبارك وحددت 20 حصة أسبوعيا للتعلم الذكي المباشر لطلبة الحلقة الأولى في الصفوف من الأول إلى الرابع وطلبة الحلقة الثانية للصفوف من الخامس إلى الثامن .
كما حددت 25 حصة اسبوعيا للحلقة الثالثة الصفوف من التاسع إلى الثاني عشر للمسارات العام والنخبة والمتقدم.
وعلى صعيد حصص النشاط الصباحية أسبوعيا حددت الوزارة 5 حصص للحلقة الأولى و5 حصص للحلقة الثانية و7 حصص للحلقة الثانية والحلقة الثالثة "مسار النخبة" و5 حصص للحلقة الثالثة للمسارين العام والمتقدم.
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