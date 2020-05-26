شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا فى قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة فى غزة، عن تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالى إلى 58، وفقا لمصادر إعلامية.

وفى وقت سابق قالت وزارة الصحة فى قطاع غزة السبت أن سيدة توفيت فى القطاع بعد إصابتها بفيروس كورونا، فى أول حالة وفاة معروفة فى القطاع الفلسطينى بسبب الجائحة العالمية.

وأعلن قطاع غزة الذى يعانى حصارا ونقصا فى المنشآت الطبية عن تسجيل 55 إصابة فقط بالعدوى بين السكان البالغ عددهم نحو مليونى نسمة.

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أما الضفة الغربية المحتلة فقد سجلت حالتى وفاة و423 إصابة بالفيروس.

وقالت وزارة الصحة فى القطاع أن المتوفاة سيدة تبلغ من العمر 77 عاما وكانت تعانى من مرض مزمن ودخلت القطاع قادمة من مصر فى 19 من مايو أيار. وذكرت أنها كانت تخضع للحجر الصحى منذ ذلك الحين.

وأغلقت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التى تدير القطاع منذ عام 2007 المعابر الحدودية مع مصر وإسرائيل إلا للحركة الضرورية، لكنها قالت إنه لا حاجة حتى الآن لفرض حالة من إغلاق المؤسسات والعزل العام بشكل كامل، على النقيض مما حدث فى الضفة الغربية.