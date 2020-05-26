شكرا لقرائتكم خبر عن فرصة لتحديد القبلة على مستوى العالم.. الشمس تتعامد على الكعبة ظهر الأربعاء (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، إن الشمس سوف تتعامد على الكعبة يوم غد الأربعاء وقت أذان الظهر في الحرم المكي.

وأضاف في مقطع فيديو نشره على حسابه بموقع” تويتر”، أن هذه اللحظة تعتبر فرصة سانحة لتحديد اتجاه القبلة على مستوى العالم، مبينا أن المسلمين قديما وحديثا لا يزالون يحددون القبلة عن طريق يوم التعامد.

وأبان أن الشمس ستكون أثناء التعامد فوق الكعبة مباشرة، مضيفا أن كل من يشاهد الشمس في هذه اللحظة من أي مكان بالعالم فهو متجه ناحية الكعبة.