شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مدن تسجل أعلى إصابات كورونا في المملكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

سجلت 5 مدن اليوم الثلاثاء، معدل الإصابة الأعلى بفيروس كورونا المستجد من بين مدن المملكة وهى (مكة المكرمة- -الرياض- جدة- الدمام- الهفوف).

وبلغ عدد الإصابات في هذه المدن 1545 حالة، من بين الحالات التي أعلنت عنها وزارة الصحة اليوم والبالغ عددها 1931 حالة.

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وتوزعت الـ1931 حالة على النحو التالي: الرياض 789، وجدة 327، والهفوف 166، والدمام 143، ومكة 120 حالة. فيما توزعت الحالات الأخرى على بقية مدن ومحافظات المملكة.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي تسجيل 1931 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة هذا اليوم.

وارتفع عدد حالات الشفاء إلى 48450 حالة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 411 حالة وفاة.