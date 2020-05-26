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شكرا لقرائتكم خبر عن «الضمان الصحي» يوضح الحالات الطبية التي تتطلب موافقة شركة التأمين (إنفوجراف) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضح مجلس الضمان الصحي الحالات التي تحتاج طلب شركة التأمين للموافقة على العلاج.
وأبان في “إنفوجراف” نشره على حسابه الرسمي بموقع” تويتر” أن هناك 4 حالات تحتاج لطلب موافقة شركة التأمين وهى: المعالجة في العيادات الخارجية إذا كانت تكلفة العلاج للمرة الواحدة يزيد عن 500 ريال، وحالات التنويم، معالجة اليوم الواحد، العمليات الجراحية للحالات غير الطارئة.
وأضاف أن التنويم للحالات الطارئة خلال 24 ساعة من الدخول، وجلسات العلاج الطبيعي بعد الجلسة الأولى.
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