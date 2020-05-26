حالات التعافي من كورونا في السعودية تقترب من 50 ألفاً

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أعلنت وزارة الصحة السعودية، الثلاثاء، شفاء أكثر من 2782 حالة من فيروس كورونا ليصل عدد المتعافين الإجمالي إلى 48,450.

وأعلنت الوزارة عن تسجيل 1931 إصابة جديدة بالفيروس. وذكرت أنها رصدت 12 حالة وفاة، مما يرفع إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 411.

وقال متحدث باسم وزارة الصحة السعودية محمد عبدالعالي إن نسبة التعافي من إجمالي الإصابات بلغت 63 بالمئة تقريباً، ونسبة الوفيات لإجمالي الإصابات 0.53 بالمئة، وتعد الأقل بين دول العالم.

وأضاف خلال المؤتمر الصحافي اليومي حول آخر مستجدات كورونا في السعودية "نحن أمام مرحلة العودة للحياة الطبيعية مع التزام التباعد"، مشيراً إلى أن الجائحة مستمرة والفيروس موجود، إلا أن طرق السيطرة عليه أصبحت متوفرة، مشدداً على أهمية الالتزام بالتباعد الاجتماعي.

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