كورونا.. 12 وفاة في السعودية و2 في قطر

عواصم عربية/ الخليج 365
أعلنت السعودية وقطر، الثلاثاء، تسجيل وفيات بفيروس كورونا بواقع 12 في الأولى و2 في الثانية، فيما رصدت البحرين ولبنان وفلسطين إصابات جديدة.
ففي السعودية، أعلنت وزارة الصحة في بيان، تسجيل 12 وفاة، وألف و931 إصابة بفيروس كورونا.
وأوضحت الوزارة ارتفاع محصلة الإصابات إلى 76 ألفا و726، بينها 411 وفاة، و48 ألفا و450 حالة تعاف.
وفي قطر، أعلنت وزارة الصحة في بيان، تسجيل حالتي وفاة، وألف و742 إصابة بالفيروس.
وأوضحت الوزارة ارتفاع محصلة الإصابات إلى 47 ألفا و207، بينها 28 وفاة، و11 ألفا و844 حالة تعاف.
وفي البحرين، أعلنت وزارة الصحة في بيان، تسجيل 52 إصابة، ليرتفع الإجمالي إلى 9 آلاف و223.
وقالت الوزارة إن إجمالي الإصابات، بينها 14 وفاة، و4 آلاف و916 حالة تعاف.
وفي لبنان، سجلت وزارة الصحة في بيان، 21 إصابة بالفيروس، ليرتفع الإجمالي إلى ألف و140.
وأوضحت الوزارة أن إجمالي الإصابات بينها 26 وفاة، و689 حالة تعاف.
وفي فلسطين، رصدت وزارة الصحة في بيان، 3 إصابات بالفيروس في قطاغ غزة.
وأوضحت الوزارة ارتفاع إجمالي الإصابات في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة إلى 605، بينها 5 وفيات، و475 حالة تعاف.
وحتى عصر الثلاثاء، أصاب كورونا في العالم، أكثر من 5 ملايين و617 آلاف شخص حول العالم، توفي منهم ما يزيد على 348 ألفا، وتعافى أكثر من مليونين و391 ألفا، وفق موقع "ورلدميتر".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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