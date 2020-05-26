السودان: مطار الخرطوم لم يستقبل "طائرة إسرائيلية"

الخرطوم/ الخليج 365

قالت السلطات السودانية، الثلاثاء، إن مطار الخرطوم الدولي لم يستقبل طائرة إسرائيلية، وذلك ردًا على تقارير إعلامية بهذا الخصوص.

وقال الناطق باسم مطار الخرطوم الدولي، محمد المهدي عبدون للأناضول، "لم تهبط أي طائرة إسرائيلية اليوم بمطار الخرطوم".

ومضى عبدون مؤكدًا: "ليس لدينا أي رحلات طيران مجدولة أو عارضة بمطار الخرطوم الدولي".

وفي وقت سابق الثلاثاء، نقلت صحيفة "دنيا الوطن" الفلسطينية، عن وسائل إعلام إسرائيلية (لم تسمها)، أن طائرة إسرائيلية طراز (N84UP) هبطت في العاصمة السودنية الخرطوم.

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وفي فبراير/ شباط الماضي، عبرت طائرة إسرائيلية، لأول مرة، فوق الأجواء السودانية، بعد أقل من أسبوعين على لقاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، بحسب إعلام عبري.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية آنذاك، إن طائرة نفاثة إسرائيلية (M-ABGG) أقلعت من إسرائيل متوجهة إلى مطار كينشاسا عاصمة جمهورية الكونغو، وعادت إلى مطار بن غوريون الإسرائيلي بعدما مرت عبر الأجواء السودانية.

وأوضحت الصحيفة أن البرهان أبلغ نتنياهو خلال لقائهما في مدينة عنتيبي الأوغندية، في فبراير/شباط الماضي، أن بلاده ستسمح بمرور الطائرات الإسرائيلية في أجوائها باستثناء طائرات شركة "العال" (الناقل الوطني الإسرائيلي).

وفي عدة حالات سابقة، مرت طائرات إسرائيلية عبر أجواء السودان، لكنها اضطرت للتوقف في عمان أو في وجهة أخرى حتى لا تسجل الرحلة باعتبارها "رحلة إسرائيلية"، وفق المصدر ذاته.

وباستثناء مصر والأردن، اللتين ترتبطان مع إسرائيل بمعاهدتي سلام، لا تقيم أية دولة عربية أخرى علاقات رسمية معلنة مع إسرائيل.

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