"أفريكوم" تنشر صورا لمقاتلات أرسلتها روسيا إلى ليبيا

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عبد الجبار أبوراس / الخليج 365
قالت القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا "أفريكوم"، الثلاثاء، إن روسيا أرسلت مؤخرا مقاتلات عسكرية إلى ليبيا لـ "دعم" مرتزقة شركة "فاغنر" التي تقاتل لصالح ميليشيات الجنرال الانقلابي خليفة حفتر.
جاء ذلك في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، ونشرت فيه صورا قالت إنها مقاتلات أرسلتها روسيا إلى ليبيا.
وبحسب البيان، فإن تلك المقاتلات يرجح أنها لتوفير دعم جوي لمجموعة "فاغنر" التي تقاتل ضد قوات الحكومة الليبية.
وأوضحت أن المقاتلات الروسية وصلت ليبيا بعد مرورها بسوريا وإعادة طلائها للتمويه.
ولفتت إلى أن "روسيا تستخدم مجموعة فاغنر في ليبيا لإخفاء ضلوعها المباشر ولتنكر أفعالها الخبيثة".
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