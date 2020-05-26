بغداد تعلن مقتل "والي العراق" بتنظيم "داعش‎"

علي جواد/ الخليج 365

أعلنت بغداد، الثلاثاء، مقتل "والي العراق" بتنظيم "داعش" الإرهابي، جراء قصف جوي شرقي سوريا.

وقال جهاز مكافحة الإرهاب بالعراق (حكومي) في بيان إن طيران التحالف الدولي شن ضربة جوية في منطقة دير الزور شرقي سوريا، وفق معلومات استخبارية دقيقة للجهاز العراقي.

وأوضح الجهاز أن العملية أسفرت عن مقتل "معتز نومان عبد نايف نجم الجبوري"، المُلقب بـ"والي العراق" بتنظيم "داعش" الإرهابي.

وأضاف أن "القتيل كان يشغل منصب معاون زعيم تنظيم داعش الإرهابي لشؤون الولايات، ومسؤول عن التخطيط والتنسيق للعمليات الإرهابية الخارجية".

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فيما لم يصدر تعليق فوري من التحالف الدولي عن الموضوع.

وخلال الشهور الأخيرة، زادت وتيرة هجمات مسلحين يشتبه بأنهم من تنظيم "داعش"، لا سيما في المنطقة بين كركوك وصلاح الدين (شمال) وديالى (شرق)، المعروفة باسم "مثلث الموت".

وأعلن العراق عام 2017 تحقيق النصر على "داعش" باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014.

إلا أن التنظيم الإرهابي لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالعراق ويشن هجمات بين فترات متباينة.

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