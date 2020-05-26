شكرا لقرائتكم خبر عن «الشؤون الإسلامية» توضح ضوابط صلاة الجمعة والجماعة في المساجد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أصدر وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ تعميمين مهمين يخصان الأمر السامي الكريم برفع إيقاف صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض بمساجد وجوامع المملكة ماعدا -مدينة مكة المكرمة.

وأوضح حساب وزارة الشؤون الإسلامية على موقع “تويتر” أن التعميم ينص على فتح المساجد قبل الأذان بـ ( 15 ) دقيقة وإغلاقها بعد الصلاة بـ ( 10 ) دقائق، والإبقاء على تقليل مدة الانتظار بين الاذان والإقامة إلى ( 10) دقائق، و فتح النوافذ والأبواب من دخول الوقت إلى نهاية الصلاة، و رفع المصاحف والكتب مؤقتاً مع إلزام المصلين على ترك مسافة بمقدار 2م بين كل مصلي.

وأضافت الوزارة أنه لابد ترك فراغ بمقدار صف بين كل صفين ،وإغلاق جميع برادات وثلاجات المياه، و عدم السماح بتوزيع المياه أو المأكولات في المسجد أو أي شيء آخر من طيب أو سواك، وإغلاق دورات المياه وأماكن الوضوء.

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وفيما يتعلق بصلاة الجمعة فقد وجه وزير الشؤون الإسلامية بإقامة صلاة الجمعة مؤقتاً في المساجد القريبة من الجوامع المزدحمة بالمصلين والمهيأة لإقامة صلاة الجمعة فيها، وأن يكون الأذان الأول قبل دخول الوقت بـ ( 20 ) دقيقة، وفتح الجوامع قبل صلاة الجمعة بـ ( 20 ) دقيقة وإغلاقها بعد الصلاة بـ ( 20 ) دقيقة وألا تتجاوز خطبة الجمعة مع الصلاة ( 15 ) دقيقة.

كما وجه وزير الشؤون الإسلامية بالإبقاء على تعليق الدروس العلمية والبرامج الدعوية والمحاضرات، وكذلك حلقات التحفيظ في المساجد.