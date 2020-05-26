شكرا لقرائتكم خبر عن «توكلنا» يحذر أصحاب تصريح «التموين» من تجاوز النطاق أثناء منع التجول والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد تطبيق “توكلنا” أن تصريح التموين داخل الحي يكون أثناء منع التجول خلال فترة السماح داخل الحي المعلنة من وزارة الداخلية، ويشترط الوجود في مكان السكن عند الطلب، موضحاً أن التصريح بكون للأفراد وليس للمركبات.

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ووفقاً لـ”عكاظ” أوضح التطبيق أن التصريح من دون حد أسبوعي، ونطاقه لا يتجاوز ثلاثة كيلومترات من السكن. وينتهي التصريح بنهاية فترة السماح.

وحذر التطبيق ، من أنه عند تجاوز النطاق المحدد للتصريح، سيتم التنبيه من قبل التطبيق، ويتحول التصريح إلى المنع باللون الأحمر، ويكون الفرد عرضة للعقوبات النظامية من الجهات الأمنية، منوها إلى أن التصريح للأفراد وليس للمركبة.

وأشار التطبيق إلى أنه عند طلب تصريح تموين سواء داخل الحي أو طارئ يلزم الوجود في مكان السكن المسجل بالتطبيق.