شكرا لقرائتكم خبر عن تطورات كورونا في المملكة.. 1931 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلن متحدث وزارة الصحة، تسجيل 1931 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) داخل المملكة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال متحدث الوزارة الدكتور محمد العبد العالي خلال المؤتمر الصحفي اليومي: “نحن أمام مرحلة جديدة وهامة ومرتقبة في مسيرة المواجهة لجائحة كورونا، وتأتي عقب مرحلة هامة مرت في الفترة الماضية، وكنتم على قدر المسؤولية في الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية”.

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وأكد على أن جائحة كورونا مستمرة والفيروس موجود، ولكن أصبحت الأوضاع أفضل من ناحية معرفة التحكم فيه والسيطرة عليه وتطبيق السلوكيات التي تحمينا منه.

وتابع قائلا: نطمئنكم بأن القدرة موجودة في القطاع الصحي بالوصول المبكر للحالات والإجراءات الاستباقية، إضافة إلى قدرات التشخيص ومن أهمها توفير الفحوص المخبرية بكميات ودقة ومستويات عالية جدًا، ورعاية كاملة.

وأكد متحدث وزارة الصحة على أن القطاع الصحي سيواصل مهامه بمسؤولية مع كافة القطاعات، وعلينا عند عودة الحياة الطبيعية الحرص على تقديم الرعاية للفئات الأكثر خطورة.