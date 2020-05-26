شكرا لقرائتكم خبر عن «نقل الشورى» تنهي دراسة 10 تقارير «عن بُعد».. تخص عدة جهات وهيئات حكومية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

أنهت لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في مجلس الشورى اجتماعاتها عن بعد بدراسة أكثر من عشرة تقارير أداء لعدد من الجهات والهيئات الحكومية إلى جانب عدد من الاتفاقيات الثنائية والمعاهدات الدولية في مجالي الطيران المدني وتقنية المعلومات وذلك بمشاركة ممثلين من الجهات الحكومية ذات العلاقة.

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وأوضح رئيس لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات اللواء المهندس ناصر العتيبي في تصريح صحفي أن اللجنة كثفت اجتماعاتها الرمضانية ” عن بعد ” وأنهت دراسة ومناقشة التقارير السنوية لكل من وزارة النقل والهيئة العامة للنقل والهيئة العامة للطيران المدني والمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية والمؤسسة العامة للخطوط الحديدية ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ومؤسسة البريد السعودي وتقريرين للهيئة الوطنية للأمن السيبراني إضافة إلى عدد من الاتفاقيات الثنائية والمعاهدات الدولية في مجال الطيران المدني وفي مجال تقنية المعلومات والحكومة الإلكترونية.

وأشار اللواء العتيبي إلى أن اللجنة وضعت توصياتها حيال هذه التقارير بعد مناقشة واسعة من قبل أعضاء اللجنة بما يسهم في تطوير الأداء ومعالجة بعض جوانب القصور إن وجدت وبما يتلاءم مع طبيعة عمل تلك الجهات ويسهم في رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة.

وأكد أن اللجنة استضافت عن بعد خلال هذه الاجتماعات عددًا من المسؤولين من هذه الجهات الحكومية للوقوف على أداء عمل هذه الجهات، وللرد على الاستفسارات والآراء حيال هذه التقارير الموجهة من أعضاء اللجنة.