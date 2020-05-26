وصفة شعبية تسرع الشفاء من كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

يواصل العلماء جهودهم، للتوصل إلى علاج أو لقاح لفيروس كورونا ويتبعون نهج وأساليب مختلفة، البعض توجه إلى الطب البديل والعلاج بالأعشاب التي تدعم جهاز المناعة بدلا من الاعتماد على الأدوية التي قد يكون لها أثار جانبية خطيرة.



ووفقا لدراسة نشرت في المجلة الأمريكية لأبحاث الصحة العامة أكد مجموعة من الباحثين بجامعة طيبة السعودية عن نجاح بروتكول علاجى لمرضى فيروس كورونا يعتمد على الأعشاب في تسريع عمليات الشفاء للمرضى ورفع مناعتهم لمواجهه الفيروس عند الإصابة به.

فمع استمرار انتشار الوباء الرهيب لعدوى كوفيد 19 ، تتزايد أعداد المرضى وهو ما يتطلب الحاجه الى علاج قياسي للفيروس ويصلح تلف الأنسجة الناجم عن الفيروسات ويعزز مناعة المرضى و لسوء الحظ، لا تزال هذه المعايير مفقودة في العلاجات الحالية مما يؤدي إلى انتشار العدوى الفيروسية وارتفاع اعداد الوفيات والمصابين وقد كشف الباحثون بجامعة طيبة علاج TaibUVID” " كعلاج غذائي طبي قائم على الأدلة للقضاء على جائحة فيروس كورونا باستخدام المنتجات الطبيعية لعلاج المصابين.

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ووفقاً لموقع "اليوم السابع"، يتضمن بروتكول العلاج الذى يعتمد على الأعشاب الطبيعية على 1 ملعقة صغيرة (من زيت حبة البركة أو 2 جرام من بذور حبة البركة ممزوجة ب 1 جرام من الفطر المطحون الممزوج بالبابونج ممزوجة مع ملعقة كبيرة من العسل الطبيعي، وأوضح الباحثون أنه يجب مضغ هذا الخليط في الفم وابتلاعه لمرضى كورونا والأشخاض المخالطين.

كما قام الباحثون على صنع بخاخات من الأعشاب أيضا للعلاج الموضعي للالتهاب الرئوي أو الالتهاب الرئوي القصبي الذي يصيب حالات كورونا الشديدة وأكدوا أن هذا البخاخ يساعد على حماية الأنسجة الرئوية والآثار المضادة للفيروسات خاصة للمرضى الذين يعانون من سوء التنفس، وأوضحوا أن حبة البركة تعمل على تعزيز المناعة، وتمارس تأثيرات حماية الأنسجة والبابونج يمنع تكاثر الفيروس أقصى حد.

ومع نشر هذه الدراسة قام بعض الأطباء بإستخدامها لدعم مناعة مرضى فيروس كورونا مع اتباع بروتكولات العلاج الأخرى.

وأعلن الدكتور عمرو الرشيدى مدير مستشفي حميات سوهاج عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" نجاح هذه الوصفة العشبية في تسريع شفاء 3 حالات لمرضى كورونا بعد دعم جهازهم المناعى بالتوازى مع تناولهم البروتكول العلاجى المتبع بمستشفيات وزارة الصحة مع مصابى كورونا.

من جانبه أكد الدكتور هانى جميعة وكيل وزارة الصحة بسوهاج في تصريحات صحفية أنه لا يمكن التأكد من أن هذه الوصفة العشبية هي التي ساعدت في علاج الـ3 حالات خاصة وأنهم كانوا يتناولوا الأدوية المقررة ببروتكول العلاج لمصابى كورونا والأمر يحتاج إلى مزيد من اجراء التجارب على اعداد كبيرة من المصابين للتأكد من صحته، ولكن دعم الجهاز المناعى خلال هذه الفترة أمر ضرورى مشيرا إلى أن العسل والبابونج وحبة البركة تساعد في تقوية الجهاز المناعى بجانب الجرجير الذى يزيد من رفع الحالة الحامضية التي تساعد في مقاومة الفيروس، موضحا على ضرورة الالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعى وارتداء الكمامة والقفازات كإجراءات احترازية لمنع الإصابة بعدوى كورونا.