وصرحت الخارجية في بيان: "تم خلال المحادثة مناقشة عدد من القضايا المهمة المدرجة في جدول الأعمال الأفريقي والتي هي قيد نظر الأمم المتحدة حاليا، مع التركيز على الوضع في السودان وليبيا".
وفي الوقت نفسه، أكد الجانب الروسي من جديد دعمه المستمر للدور الفعال للاتحاد الأفريقي في حل الأزمات والصراعات الأفريقية".
كانت هذه تفاصيل خبر بوغدانوف يناقش مع مفوض الاتحاد الأفريقي الوضع في السودان وليبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.