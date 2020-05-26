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بوغدانوف يناقش مع مفوض الاتحاد الأفريقي الوضع في السودان وليبيا

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وصرحت الخارجية في بيان: "تم خلال المحادثة مناقشة عدد من القضايا المهمة المدرجة في جدول الأعمال الأفريقي والتي هي قيد نظر الأمم المتحدة حاليا، مع التركيز على الوضع في السودان وليبيا".

وفي الوقت نفسه، أكد الجانب الروسي من جديد دعمه المستمر للدور الفعال للاتحاد الأفريقي في حل الأزمات والصراعات الأفريقية".

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