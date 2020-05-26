الكشف عن مفاجأة بشأن ما صرفه المصريون في عيد الفطر

نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن مصدر مسؤول في البنك المركزي المصري أن المصريين سحبوا في أول يومين من عيد الفطر أموالا تقدر بـ9 مليارات جنيه مصري.
وأوضح المصدر أن تلك الأموال تم سحبها جميعا من ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية.
© REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH
وتابع المصدر المسؤول في البنك المركزي المصري قائلا "هذه المبالغ تم سحبها في 4 أيام فقط، بداية من الجمعة الماضية قبل العيد وحتى أمس الاثنين (ثاني أيام عيد الفطر)".
واستطرد المصدر بقوله "تم التشديد على كل البنوك بضرورة تغذية ماكينات الصرف الآلي بالنقود، من أجل تلبية احتياجات المواطنين من السيولة النقدية خلال أيام العيد".
وشدد المسؤول المصري على أن هذا لن يعوق ضرورة الالتزام بتعليمات التعقيم المستمر للماكينات والفروع الخاصة بالبنوك الإلكترونية، تحسبا لأن تكون مصدر لعدوى فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".
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