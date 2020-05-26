اخبار الخليج

الأمن التونسى يوقف 49 مهاجرًا غير شرعى حاولوا اجتياز الحدود البحرية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن التونسى يوقف 49 مهاجرًا غير شرعى حاولوا اجتياز الحدود البحرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوقف الأمن التونسى 49 مهاجرًا غير شرعى حاولوا اجتياز الحدود البحرية انطلاقًا من سواحل محافظتى صفاقس ونابل نحو الأراضى الأوروبية، بحسب وكالة الأنباء .

وأفاد الناطق الرسمى باسم الحرس التونسى اليوم أن إيقاف المجموعة المهاجرة جرت خلال عدة عمليات متفرقة، وأن بعضهم كان على متن مركبين بحريين وهم بشواطئ تلك المحافظتين يستعدون للإبحار إلى الجهة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط، مضيفًا أنه تم خلال العمليات ضبط مركبين بحريين ومبالغ مالية من العملة الأجنبية.

وكانت وحدات من الأمن التونسي، قد أوقفت قبل يومين 108 مهاجرين غير شرعيين وهم يستعدون لاجتياز الحدود البحرية التونسية بطريقة غير نظامية باتجاه الأراضى الأوروبية.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأمن التونسى يوقف 49 مهاجرًا غير شرعى حاولوا اجتياز الحدود البحرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا