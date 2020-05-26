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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في العراق، مقتل معتز الجبوري مسؤول داعش في العراق وأبرز مساعدي زعيم التنظيم الإرهابى، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية الحدث منذ قليل.

وفى وقت سابق قالت الحكومة العراقية إنها اطلعت على التقرير الخاص من مكتب حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة في العراق، المعنون، "حالات الاختطاف والتعذيب والاختفاء القسري في سياق التظاهرات في العراق: التحديث الثالث"، الذي يغطي الفترة الممتدة من 1 أكتوبر الماضى وحتى مارس الماضى .

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وأكدت الحكومة العراقية في بيان لها، اليوم الثلاثاء، حرصها والتزامها بحقوق الانسان وكرامته واحترام المواثيق الدولية التي وقّع عليها العراق بهذا الخصوص.

وفي هذا الإطار، جددت الحكومة العراقية الالتزام بالتحقيق النزيه والمستقل في كل الأحداث المشار اليها في التقرير، على وفق المنهاج الوزاري