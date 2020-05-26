سلطنة عمان: 348 إصابة جديدة ترفع حصيلة فيروس كورونا إلى 8118 حالة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة العمانیة، الیوم الثلاثاء، تسجیل 348 اصابة جدیدة بفیروس (كورونا المستجد – كوفید 19 (لیرتفع اجمالى حصیلة الجائحة الى الى 8118 حالة. ونقلت وكالة الانباء العمانیة، عن الوزارة القول فى بیان ان الاصابات الجدیدة بینھا 171 حالة لمواطنین عمانیین و177 حالة لوافدین. وأشارت إلى أن الحصیلة الاجمالیة للجائحة تشمل 2067 حالة شفاء بالإضافة إلى 37 حالة وفاة.

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