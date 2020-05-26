شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة المغربية: تسجيل 24 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 67 حالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الصحة المغربية رصد 24 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الـ16 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 7556 حالة في المغرب.

وقالت وزارة الصحة المغربية إن عدد الحالات التي جرى استبعاد إصابتها، بعد الحصول على نتائج سلبية للتحاليل الخاصة بها، قد بلغ 148023 حالة منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد.

وأشارت الوزارة إلى تسجيل حالتَي وفاة جديدتين بسبب الفيروس، خلال الفترة الزمنية بين السادسة من مساء أمس والعاشرة من صباح اليوم الثلاثاء، ليصبح إجمالي الوفيات 202، مشيرة إلى شفاء 67 حالة شفاء جديدة خلال المدة نفسها، وفق المعطيات الرسمية، وبذلك ارتفع مجموع الحالات التي نجحت في التعافي من الجائحة إلى 4841 حالة.

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وأهابت وزارة الصحة المغربية بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية