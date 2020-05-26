الصحة التونسية: لا إصابات جديدة بفيروس كورونا.. وشفاء 919 حالة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة التونسية عدم تسجيل أى إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد إجراء 660 تحليلا مخبريا من بينها تحليلين، في إطار متابعة المرضى السابقين، ليبلغ بذلك العدد الإجمالى 48476.
وأشارت وزارة الصحة التونسية في بيان لها إلى أن إجمالي المصابين بكورونا 1051 حالة موزعة كالآتى 919 حالة شفاء و48 حالة وفاة، و84 حالة إصابة لا تزال حاملة للفيروس وهى بصدد المتابعة من بينها 3 مقيمين حاليا فى المستشفيات.
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