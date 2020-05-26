شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يستأنف العمل بالقطاع العام بعد إغلاق لأكثر من شهرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استأنفت الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة فى الأردن عملها المعتاد، الثلاثاء، بعد أكثر من شهرين من التوقف بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد، بحسب صحيفة "الأيام" البحرينية.

وأوضحت الحكومة فى بيان، أن «دوام موظفى القطاع العام يبدأ اعتبارا من صباح يوم الثلاثاء، من الساعة 8.30 صباحا وحتى 3.30» بعد الظهر.

وأشار البيان إلى أن الموظفين الذين سيداومون سيكونون من سكان المحافظة التى تتواجد فيها الدائرة الحكومية التى يعملون فيها.

وأضاف: «فى حال تطلبت احتياجات العمل ضرورة تواجد موظفين من محافظات أخرى يتم إصدار تصاريح لهم من خلال الوزير أو المرجع المختص».

وقال مدير عام ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، إن رئاسة الحكومة عممت «دليلا إرشاديا» على الوزارات، يتضمن «إجراءات تساعد فى الحد من تدفق المواطنين إلى المؤسسات وتحويل خدماتها إلى إلكترونية».

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وأشار إلى «تعقيم مبانى القطاعات، خصوصا أماكن مراجعة الجمهور»، ويستمر إغلاق المساجد والكنائس والمؤسسات التعليمية، بما فى ذلك الجامعات والمدارس ورياض الأطفال، وصالات المطاعم والمقاهى والمسابح والنوادى الرياضية وصالات الأفراح والحدائق العامة ومدن الألعاب والأماكن الترفيهية ودور السينما.

وأعلنت الحكومة فى 17 مارس الماضى تعطيل القطاعين العام والخاص ضمن إجراءات لمواجهة جائحة «كوفيد 19»، وأوقفت الرحلات الجوية من المملكة وإليها حتى إشعار آخر.

ولا يزال الأردن بمنأى نسبيا من تفشى الوباء، مع تسجيله 711 إصابة مؤكدة بالفيروس و9 وفيات، بحسب أرقام وزارة الصحة.

وقال العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى فى كلمة مساء الاثنين بمناسبة عيد الاستقلال الرابع والسبعين للمملكة: «لم تكن معركتنا مع كورونا إلا أحد هذه الاختبارات الصعبة التى أظهرت كفاءة الدولة، ومتانة مؤسساتها، وقوة جيشها وأجهزتها الأمنية». وتشهد المملكة منذ 21 مارس إجراءات إغلاق شبه تام، تشمل حظرا شاملا للتجول خلال ساعات الليل وأيام الجمعة، ويسمح للمواطنين بالعمل والخروج ضمن شروط وساعات محددة.