شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة فتح كنيستى المهد والقيامة مع تخفيف قيود كورونا بفلسطين.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعادت كنيستا المهد والقيامة فتح أبوابهما أمام المصلين والزائرين اليوم الثلاثاء بعدما بدأت السلطات الفلسطينية والكنسية في تخفيف القيود التي فرضتها جائحة كورونا وقصرت كنيسة مهد السيد المسيح، عدد الحاضرين داخلها على 50 شخصا على ألا يكون لديهم أي ارتفاع في درجات الحرارة وأن يلتزموا بوضع الكمامات الواقية.



رجال يشعلون الشموع في كنيسة المهد أثناء إعادة فتحها

كما فتحت أيضا كنيسة القيامة فى القدس أبوابها لكن سيكون على المصلين تنسيق زياراتهم سلفا.

وكانت الكنيستان قد أغلقتا في مارس، وهو ما وجه ضربة لقطاع السياحة.

وقالت وزيرة السياحة الفلسطينية رولا معايعة لرويترز في بيت لحم "مولد السيد المسيح بعث الأمل في نفوس البشر منذ أكثر من 2000 سنة، وفتح الكنيسة اليوم سيبعث في ظني أمل العالم كله في أن هذا الوباء سينتهي، ليس فقط في فلسطين بل وفي العالم بأسره".

وسجلت الضفة الغربية 423 حالة إصابة بكورونا وحالتي وفاة.