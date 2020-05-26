إسرائيل: إنذار كاذب أدى لانطلاق صافرات الإنذار بغلاف غزة

القدس/ عبد الرؤوف أرناؤوط/ الخليج 365

أعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، انطلاق صافرات الإنذار في غلاف قطاع غزة صباحًا، نتيجة "إنذار كاذب".

وفي تصريح مكتوب، قال الجيش إنه "تم إطلاق صافرات الإنذار في بعض بلدات منطقة غلاف غزة عن طريق الخطأ".

Advertisements

وتنطلق صافرات الانذار عادةً في حال إطلاق صواريخ من قطاع غزة.

غير أن الجيش الإسرائيلي عاد وقال في تصريح مكتوب آخر إن "انطلاق صافرات الانذار جاء نتيجة إنذار كاذب".

ولم يوضح الجيش تفاصيل جديدة، فيما لم يصدر تعليق فوري من الجانب الفلسطيني في قطاع غزة عن الموضوع.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.